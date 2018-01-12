В Харькове задержали похитителей металла

Харьковские правоохранители разоблачили в краже металлических изделий двух харьковчан, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

С заявлением о краже в полицию в декабре прошлого года обратился житель Киевского района Харькова.

Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей, 24 и 27 лет.

Мужчины проникли на территорию чужого домовладения и украли металл. Хозяину дома был причинен материальный ущерб на 4000 гривен.

Похищенное они сдали в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили. Мужчины уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.

Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости