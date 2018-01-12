В Харькове задержали похитителей металла
Харьковские правоохранители разоблачили в краже металлических изделий двух харьковчан, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
С заявлением о краже в полицию в декабре прошлого года обратился житель Киевского района Харькова.
Правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались двое местных жителей, 24 и 27 лет.
Мужчины проникли на территорию чужого домовладения и украли металл. Хозяину дома был причинен материальный ущерб на 4000 гривен.
Похищенное они сдали в пункт приема металлолома, а полученные деньги потратили. Мужчины уже неоднократно попадали в поле зрения полиции.
Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.
Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.