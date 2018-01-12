В Харькове чиновник МЧС вымогал взятки у предпринимателя

Правоохранители провели обыски по месту работы и жительства начальника одного из райотделов ГУ ГСЧС Харьковской области, которого подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника отдела прокуратуры области Максима Гришина, чиновник требовал и получил от предпринимателя, который занимается продажей пиротехнических изделий, деньги за непрепятствование его деятельности.

«По предварительным данным, каждую торговую точку, где реализовывали пиротехнику, служащий «обложил данью» в 2 тысячи гривен», - рассказал Максим Гришин.

Во время обысков по месту работы и проживания начальника райотдела правоохранители изъяли деньги, которые, вероятно, были получены от предпринимателя.

Проводятся следственные действия.

Прокуратура заявила ходатайство об отстранении подозреваемого чиновника от занимаемой должности и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости