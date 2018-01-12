Начальника райотдела ГСЧС в Харьковской области подозревают в получении взятки — прокуратура

Начальника одного из райотделов Главного управления ГСЧС в Харьковской области подозревают в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области. О каком именно райотделе идёт речь — не уточняется.

По версии следствия, подозреваемый требовал и получил деньги от бизнесмена, который занимается продажей пиротехнических изделий — за то, чтобы не мешать его деятельности.

«По предварительным данным, каждую торговую точку, где реализовывали пиротехнику, служащий «обложил данью» в 2 тысячи гривен», — утверждает начальник отдела прокуратуры области Максим Гришин.

Дома и на работе у руководителя райотдела провели обыски: нашли деньги, которые, как предполагают правоохранители, могли быть получены от предпринимателя. Сейчас проверяется, откуда они взялись.

Прокуратура также настаивает на отстранении подозреваемого от должности и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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