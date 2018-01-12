В США женщина вернула в магазин рождественскую елку, потому что "дерево умерло"

В Калифорнии одна из покупательниц магазина американской сети Costco через десять дней после Рождества потребовала вернуть ей деньги за купленную елку.

Женщина аргументировала возврат тем, что "дерево умерло", сообщает fox6now.com.

Радиоведущий Дэйв Смайли опубликовал скриншот с соцсети калифорнийца, который утверждал, что стал свидетелем инцидента, произошедшего 4 января.

"Если бы я этого не видел, я бы не поверил, что у кого-то были такие низкие моральные ценности или недостаток совести", - говорится в нем.

Очевидец опубликовал фотографию того, как женщина с елкой в руках стоит у кассира.

Продавцы, оценив ситуацию, попросили у девушки чек и вернули деньги ей назад.

Агентство Телевидения Новости