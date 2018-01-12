Обвиняемая во взрыве в харьковском рок-пабе объявила голодовку

Марина Ковтун, обвиняемая в теракте в харьковском рок-пабе "Стена", который произошел в ноябре 2014 года, объявила сухую голодовку, сообщил ее адвокат Евгений Надоля.

"Это сухая голодовка, уже 6 дней",- сказал Евгений Надоля корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина".

По его словам, Марина Ковтун объявила голодовку в знак протеста против условий содержания в Харьковском управлении исполнения наказаний №27 (СИЗО), через которое ее вывозят в суд из колонии №54, где она содержится большую часть времени.

"Ее переводят в СИЗО за несколько дней до начала заседания, и с этим постоянно связаны конфликты. Она обратилась в Октябрьский суд Харькова с заявлением, чтобы ее поместили в камеру для некурящих. Это заявление было удовлетворено и решением суда администрация Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 обязана содержать ее в условиях камеры для некурящих. Но это решение суда фактически не исполняется. Она по этому поводу неоднократно обращалась и в прокуратуру, и в суд, но, к сожалению, безрезультатно. Поэтому она была вынуждена объявить голодовку в знак протеста против того, что ее не помещают в камеру для некурящих", - сказал Евгений Надоля.

Завсектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения криминальных наказаний и пробации Ольга Кузнецова подтвердила, что Ковтун обратилась с заявлением о голодовке и объявила ее, несмотря на предупреждение врачей о возможных негативных последствиях.

"Она действительно подала заявление о голодовке. С ней пообщался психолог, пообщались медики, предупредили о возможных последствиях - озвучили всю необходимую информацию. Тем не менее, голодовку она объявила", - сказала Ольга Кузнецова корреспонденту агентства.

Как сообщалось, вечером 9 ноября 2014 года в харьковском рок-пабе "Стена" произошел взрыв, в результате которого, по данным МВД, пострадали 13 человек.

По факту происшествия было начато уголовное производство по ч.2 ст.258(террористический акт, повлекший тяжкие последствия)УК Украины.

17 ноября в пресс-центре Службы безопасности Украины проинформировали, что СБУ успешно завершила спецоперацию по нейтрализации диверсионно-разведывательной группы, которая действовала в Харькове и Харьковской области и причастна к взрыву в харьковском пабе "Стена".

18 февраля 2015 года начальник УСБУ в Харьковской области Александр Пивовар сообщил, что большинство подозреваемых во взрыве в харьковском рок-пабе "Стена" были обменяны в рамках выполнения мирного плана президента и в настоящее время в СИЗО находится лишь два подозреваемых, в том числе организатор теракта Марина Ковтун.

12 июня обвинительный акт в отношении нее был направлен в суд.

Марина Ковтун подозревается в совершении действий, направленных на изменение границ территории Украины, диверсии, совершении террористического акта, руководстве террористической группой, приобретении и хранении оружия и боеприпасов (ч.1 ст.110; ч.2 ст.28, ст.113; ч.5 ст.27; ч.2 ст.258; ч.1 ст.258-3; ч.2 ст.28; ч.1 ст.32; ч.1 ст.263 УК Украины).

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