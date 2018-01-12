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В Харькове нашли пропавшую 8-летнюю девочку

В Харькове нашли пропавшую 8-летнюю девочку

Харьковские правоохранители  нашли пропавшего 8-летнего ребенка, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

11 января вечером  в полицию поступило сообщение об исчезновении 8-летней девочки. Патрульные полицейские получили ориентировку.

В полночь полицейские получили сообщение об обнаружении ребенка на проспекте Жуковского. Прибывшие по указанному адресу правоохранители установили, что найденную девочку разыскивают родители.

Патрульные передали девочку сотруднику ювенальной превенции.

Агентство Телевидения Новости

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