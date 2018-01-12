МИД Украины не рекомендует посещать Республику Замбия в связи со вспышкой холеры

В Министерстве иностранных дел Украины рекомендуют воздержаться от посещения Республики Замбия в связи со вспышкой холеры в столице до нормализации эпидемиологической ситуации, сообщает консульская служба МИД Украины.

"Тем соотечественникам, которые уже находятся в Замбии, рекомендуем проявлять особую осмотрительность и придерживаться рекомендаций местных органов власти, медицинских и других компетентных служб, а также следить за последними новостями", – говорится в сообщении.

Как информируют в ведомстве, в Республике Замбия, в частности, в столице страны городе Лусака, и особенно в районе "Kwanyama", вспыхнула эпидемия холеры.

В случае выявления симптомов заболевания или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуется безотлагательно обращаться в посольство Украины в Южно-Африканской республике.

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