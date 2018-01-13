Харьковского патрульного подозревают в вооружённом хулеганстве

11 января около 19:30 патрульные получили сообщение о хулиганстве на проспекте Индустриальном.

Как рассказали в пресс-службы патрульной полиции, в магазине на месте вызова правоохранители обнаружили мужчину, который, по словам очевидцев, угрожал окружающим пистолетом. Для установления всех обстоятельств полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

В установлении личности мужчины выяснилось, что он является сотрудником Управления патрульной полиции в Харьковской области.

В отношении него начато служебное расследование.

Агентство Телевидения Новости