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13.01.2018 15:31
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В Харькове эвакуировали выставочный центр

В Харькове эвакуировали выставочный центрАнонимное сообщение о заминировании здания на улице Академика Павлова, 271 в полиции получили накануне в 23.03, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Полицейские эвакуировали 400 человек и осмотрели 4500 квадратных метров территории. 

«Нарушений общественной безопасности и порядка не зафиксировано, пострадавщих людей нет», — говорится в сообщении полиции. 

Правоохранители квалифицируют событие по ч. 1 ст. 269 Уголовного кодекса Украины — заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан. Телефонного «минёра» ещё не нашли. 

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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