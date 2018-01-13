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13.01.2018 16:48
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Под Харьковом во двор бросили гранату

Под Харьковом во двор бросили гранату

Сегодня ночью во дворе 63-летнего жителя поселка Русская Лозовая прогремел взрыв.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции, неизвестный бросил на территорию домовладения осколочную гранату.

"По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия, откуда изъяли фрагменты и обломки гранаты РГД-5. По предварительным данным, неизвестный бросил гранату во двор заявителя через забор", - говорится в сообщении.

При этом в результате взрыва пострадали лишь бытовые помещения.

Агентство Телевидения Новости

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