Судьи по делу Штепы пожаловались в Высший совет правосудия на действия прокуратуры

Уведомление о вмешательстве в свою деятельность судьи Ленинского райсуда Виктор Викторов, Виталий Бондаренко и Александра Гринчук 11 декабря направили в Высший совет правосудия, Генпрокурору, а также в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры и главе Совета судей Украины.

Копию документа на странице в Facebook 12 января опубликовал один из адвокатов экс-мэра Славянска Нели Штепы Александр Тананакин.

20 сентября 2017 года судьи Викторов, Бондаренко и Гринчук вынесли определение об изменении меры пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Прокуратура называла это решение вопиющим, поскольку статья, по которой обвиняют экс-мэра Славянска — посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины — не предполагает иной меры пресечения кроме содержания под стражей.

«28 ноября в суд обратился гражданин, который отрекомендовался как следователь прокуратуры, однако какого именно органа не сообщил, и через помощника и секретаря судебных заседаний судьи Викторова В. В. пытался вручить судебную повестку для передачи судье Викторову В. В. с целью его допроса. Кроме того, судьям Викторову В. В., Бондаренко В. В. и Гринчук А. П. стало известно, что в отношении них открыты уголовные производства. Однако, по состоянию на сегодняшнее время соответствующие процессуальные мероприятия или следственные действия при участии судей не проводились, сообщения о подозрении судьям не вручались», — говорится в уведомлении судей в адрес ВСП.

«Считаем, что принятое решение коллегией судей в уголовном производстве в отношении [...] относительно изменения ей меры пресечения не удовлетворило органы прокуратуры и, скорее всего, представителями прокуратуры в отношении судей Викторова В. В., Бондаренко В. В., Гринчук А. П. было внесено сообщение в ЕРДР по факту совершения преступления по ст. 375 УК («Постановление судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления»)», — сказано в документе.

Ссылаясь на Конституцию и Законы Украины, запрещающие влияние на деятельность судей и вмешательство в правосудие, судьи просят главу ВСП Игоря Бенедисюка отреагировать — выяснить у Генпрокурора, открыты ли в отношении указанных судей уголовные производства, ведётся ли досудебное расследование, а по результатам анализа информации «сделать дальнейшие шаги для предотвращения ситуаций, когда действия субъектов правоохранительной деятельности выходят за рамки полномочий, предусмотренных законом...».

11 января, когда в Ленинском райсуде Харькова проходило очередное заседание по делу Штепы, в прокуратуре Харьковской области подтвердили, что в октябре 2017 года «по факту постановления заведомо неправосудного решения (ст. 375, ст. 368 УК Украины)» начато уголовное производство.

«В течение трёх лет судей, которые рассматривали это производство, увольняли за нарушение присяги судьи, отводили за нарушение уголовно-процессуального законодательства. Мы понимаем, насколько устало общество от длительного процесса, но не реагировать на явное нарушение норм действующего законодательство, которые могут привести к дискредитации судейского корпуса в целом и заблокировать осуществление правосудия, не можем», — заявили в пресс-службе облпрокуратуры.

Неля Штепа находится под следствием три с половиной года. На последнем заседании по этому делу самоотвод заявили сразу две коллегии судей, и в Ленинском райсуде не осталось судей, которые могли бы продолжать процесс. Теперь апелляционный суд должен определить новый суд, где будет слушаться это дело.

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