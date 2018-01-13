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13.01.2018 17:29
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Порошенко подписал закон о защите прав детей-сирот

Порошенко подписал закон о защите прав детей-сирот

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О первоочередных мерах по защите прав детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа". Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Закон направлен на защиту личных прав и имущественных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки. Кроме того, документ вводит денежную компенсацию таким детям для получения жилья и соответствующие субвенции из госбюджета местным бюджетам на выплату этих компенсаций.

Кабинету министров поручено предусматривать в госбюджете затраты на строительство малых групповых домов, домов поддержанного проживания (жилых зданий для лиц с инвалидностью, где есть необходимые условия), жилья для детских домов семейного типа, социального жилья. Также правительство должно заняться вопросами увеличения размеров социальной помощи детям-сиротам.

Кроме этого, закон внедряет программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации деятельности сотрудников служб по делам детей.

Агентство Телевидения Новости

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