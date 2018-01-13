13.01.2018 19:24
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В РФ показали корабли из оккупированного Крыма, которые Путин хочет вернуть Украине
Российский пропагандистский ресурс Звезда опубликовал видео с военными кораблями из оккупированного РФ Крыма, которые глава Кремля Владимир Путин предложил вернуть Украине.
На обнародованных кадрах можно увидеть, в частности, морские тральщики Чернигов и Черкассы, спасательное буксирное судно Кременец, а также подводную лодку Запорожье.
При этом, судя по видео, за годы оккупации судна покрылись ржавчиной и, вероятно, пришли в негодность.
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