В РФ показали корабли из оккупированного Крыма, которые Путин хочет вернуть Украине

Российский пропагандистский ресурс Звезда опубликовал видео с военными кораблями из оккупированного РФ Крыма, которые глава Кремля Владимир Путин предложил вернуть Украине.

На обнародованных кадрах можно увидеть, в частности, морские тральщики Чернигов и Черкассы, спасательное буксирное судно Кременец, а также подводную лодку Запорожье.

При этом, судя по видео, за годы оккупации судна покрылись ржавчиной и, вероятно, пришли в негодность.





Агентство Телевидения Новости