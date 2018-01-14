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Смертельный пожар в Новой Водолаге: погибли женщина и двое детей
Информация о пожаре в частном доме в пгт Новая Водолага поступиланакануне, в 20:13.
Об этом сообщил помощник начальника ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.
По его сведениям, площадь пожара составила около 50 кв. м.
В результате пожара погибли женщина 1975 года рождения, а также мальчик и девочка 2012 года рождения.
В 23:07 возгорание ликвидировали. Причина пожара устанавливается
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