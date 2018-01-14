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Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетной атаке

Жителям Гавайев по ошибке сообщили о ракетной атаке

Жителям американского штата Гавайи утром в субботу пришло SMS с сообщением, что на остров летит ракета, и призывом срочно искать убежище. "Это не учения", - гласило сообщение.

На местном телевидении эфир прервали срочным сообщением с аналогичным призывом: если вы на улице - срочно ищите безопасное место, если за рулем - остановитесь на обочине и ищете убежище в ближайшем здании или лягте на землю, если внутри здания - оставайтесь внутри и отойдите от окон.

Однако спасательная служба штата Hawaii EMA вскоре сообщила, что угрозы на самом деле нет.

Сообщение о ракетной атаке вызвало панику у местных жителей, пишет AP.

Напомним, 28 ноября КНДР испытала новую баллистическую ракету "Хвасон-15". Если заявления о характеристиках ракеты правда, то в зоне поражения КНДР теперь находится не только Гавайи, но и вся территория США и почти весь остальной мир, за исключением Южной Америки и отдаленных частей Африки.

Агентство Телевидения Новости

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