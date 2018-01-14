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Пьяные пассажиры разгромили поезд во Франции, 30 человек арестовали

Пьяные пассажиры разгромили поезд во Франции, 30 человек арестовали

Во Франции около 40 человек разгромили пассажирский поезд, следовавший из Парижа в Эвиан, в результате чего полиция арестовала 30 человек, сообщает AFP.

"Два вагона поезда оказались заполнены молодыми людьми, многие из них были в состоянии опьянения и совершали хулиганские действия, в результате чего был нанесен материальный ущерб. При этом не было осуществлено насильственных действий ", - сказал представитель полиции.

Особый ущерб, по его словам, был нанесен вагону-ресторану. Нападавшие также разбрасывали еду и разливали напитки в других вагонах. Хулиганы направлялись на горнолыжный курорт Ле Гец в Альпах.

Чтобы прекратить беспорядки, задействовали около 100 правоохранителей, включая национальную полицию, железнодорожную полицию, муниципальную полицию и солдат с операции Sentinelle.

30 человек арестовали на железнодорожном вокзале Пар-Дье в Лионе. К концу дня почти все задержанные были освобождены. Один человек остается под стражей за избиение полицейского.

Агентство Телевидения Новости

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