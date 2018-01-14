В ГПУ рассказали, зачем засекретили спецконфискацию "денег Януковича"

Решение засекретить приговор Краматорского суда о конфискации 1,5 миллиарда долларов окружения Януковича было связано с интересами следствия прежде всего, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в эфире Громадського радио.

Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine к выводу из Украины средств еще продолжается.

"Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал Енин.

Он добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Генпрокуратуре и НАБУ.

По словам Енина, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечены более 20 физических лиц. Среди них есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче.

Замгенпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нужды страны.

"В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал по целевому использованию этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны", - уточнил Енин.

Напомним, генеральный прокурор Украины отметил, что из 22 миллиардов, которые были конфискованы ранее, правительством освоено только пять.

Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины получили разрешение суда на частичный доступ к документам Госфинмониторинга, подозревая нарушения во время спецконфискации $1,5 млрд экс-президента Виктора Януковича.

Позже ГПУ анонсировала "спецконфискацию" еще пяти миллиардов гривен Януковича.

10 января 2018 года арабское издание Al Jazeera сообщило, что инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.

Агентство Телевидения Новости