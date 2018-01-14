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14.01.2018 13:15
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МИД: похищенного боевиками в Ливии украинского врача освободили

МИД: похищенного боевиками в Ливии украинского врача освободили

Украинский врач, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освобожден. Об этом сообщает МИД Украины.

 "13 января 2018 года в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок. Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", - говорится в сообщении.

Посольство Украины в очередной раз призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным.

 

Агентство Телевидения Новости

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