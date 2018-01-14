Из-за сальмонеллеза производитель отзывает 12 млн пачек детского питания из 83 стран

Крупный производитель детского питания французская компания Lactalis отзывает с рынка более 12 млн пачек молочных смесей в 83 странах мира после того, как обнаружила в молокопродуктах возбудитель сальмонеллеза. О соответствующем решении руководства компании стало известно в воскресенье, 14 января, сообщает DW.

Отозвать намерены все партии сухого молока, произведенные на расположенном в Краоне на западе Франции заводе, независимо от даты выпуска.

Генеральный директор Lactalis Эммануэль Бенье также пообещал компенсации семьям, пострадавшим от последствий потребления детьми зараженной возбудителями сальмонеллеза продукции компании.

Известно, по меньшей мере, 35 случаев заражения детей опасными бактериями только во Франции. Среди пострадавших от некачественного детского питания много младенцев в возрасте до шести месяцев.

По меньшей мере один случай зарегистрирован в Испании. Еще один случай заболевания расследуется в Греции. Против компании потребители подали уже более десяти исков.

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