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14.01.2018 15:48
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В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1, ждут цунами

В Перу произошло землетрясение магнитудой 7,1, ждут цунами

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами в США сообщил об угрозе возникновения волн после мощного землетрясения у побережья Перу. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Перу утром 14 января, сообщает Metro.

Подземные толчки были зафиксированы в 4:18 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Эпицентр находился в провинции Каравели региона Арекипа.

"Опасные волны цунами прогнозируются на некоторых частях побережья. У некоторых берегов Перу могут образоваться волны от 0,3 до одного метра выше уровня моря. Волны менее 0,3 метра прогнозируются у берегов Чили", - сообщается в заявлении центра.

В результате землетрясения погиб как минимум один человек, сообщила губернатор региона Арекипа Ямила Осорио.

По данным портала Peru21, 55-летняя женщина погибла из-за упавшего на нее камня. Ранее сообщалось, что пострадали еще от 15 до 20 человек. По словам главы провинции, стихия разрушила много глинобитных домов.

Агентство Телевидения Новости

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