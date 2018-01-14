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14.01.2018 15:43
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"Вертеп-фест -2018": в Харькове массово спели популярную колядку

Второй день всеукраинского фестиваля вертепов проходит в Харькове.

В первый день щедровальники выступали на площадках по всему городу, посещали больницы, госпиталь и детские дома. Сегодня к участникам присоединилаь группа Гуцулы с Ивано-Франковска, которая только что вернулась с Востока, где колядовали на передовой, а также в школах и интернатах Луганской и Донецкой областей.

Колядники собрались в центральном парке города, чтобы поделиться своими традициями празднования рождественских праздников. Харьковчане присоединились к всеукраинской акции и спели одну из самых популярных украинских колядок «Нова радість стала».


Агентство Телевидения Новости

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