"Вертеп-фест -2018": в Харькове массово спели популярную колядку

Второй день всеукраинского фестиваля вертепов проходит в Харькове.

В первый день щедровальники выступали на площадках по всему городу, посещали больницы, госпиталь и детские дома. Сегодня к участникам присоединилаь группа Гуцулы с Ивано-Франковска, которая только что вернулась с Востока, где колядовали на передовой, а также в школах и интернатах Луганской и Донецкой областей.

Колядники собрались в центральном парке города, чтобы поделиться своими традициями празднования рождественских праздников. Харьковчане присоединились к всеукраинской акции и спели одну из самых популярных украинских колядок «Нова радість стала».





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