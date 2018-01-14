Мать и двое детей погибли при пожаре под Харьковом

Спасателей на улицу Комаровскую, 6 вызвали в 20.13. В доме горели одна из комнат, кухня и коридор общей площадью 50 квадратных метров.

«В комнате, где горения не было, но было полно дыма, спасатели обнаружили тела трёх погибших: 42-летнюю мать и двух её 5-тилетних детей (мальчика и девочку)», — сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Спасатели локализовали пожар за 20 минут, в 23.07 потушили полностью.

По информации «Сьогодення», трагедия произошла в семье, где воспитываются пятеро детей.

«У них пятеро детей. Трое старших и двое младших, двойняшки, — рассказал службе новостей «ОТБ» глава Нововодолажской ОТГ Александр Есин. — Трое старших поехали к бабушке в Харьков, на праздники. А двое младших остались дома».

Семью, по словам Есина, относили к неблагополучным. Дети жили в школе-интернате и, как сообщили в полиции, остались с матерью на время зимних каникул. Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины — нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

По одной из версий, причиной возгорания мог стать неисправный электрический обогреватель.

По информации ГСЧС, с начала года в Харьковской области произошло 120 пожаров, в которых погибли 13 человек, в том числе двое детей. На этой неделе в Лозовой чудом спасли троих детей — из горящей квартиры их вынесли случайные свидетели происшествия.

Спасатели напоминают родителям правила пожарной безопасности: просят хранить огнеопасные предметы в недоступных для детей местах и не оставлять их одних.

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