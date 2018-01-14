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14.01.2018 16:13
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На Салтовке горела многоэтажка: спасатели эвакуировали 30 человек

На Салтовке горела многоэтажка: спасатели эвакуировали 30 человек

13 января в 16:17 к спасателим поступила информация о пожаре в девятиэтажном жилом доме коридорного типа на ул. Гвардейцев Широнинцев, 43-В.

Как рассказали в ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание возникло в кладовке на первом этаже. В результате чего произошло сильное задымление, которое быстро распространялось на верхние этажи.

На момент прибытия спасателей площадь пожара составила 20 кв. м. В помещении кладовой горели старые мебель и разнообразный хлам. Дым начал попадать в квартиры верхних этажей, угрожая их жителям.

Спасатели оперативно организовали спасение и эвакуацию людей. С помощью трьохколінної выдвижной пожарной лестницы с нижних этажей были спасены 3 человека, среди которых один ребенок. Еще одну женщину спустили вниз при помощи автолестницы из квартиры на 9 этаже.

Одновременно с проведением поисково-спасательных работ огнеборцы подали 2 пожарных ствола на тушение огня и провели мероприятия по удалению дыма на лестничной площадке. После этого на свежий воздух в сопровождении спасателей были выведены еще 27 жильцов дома.

В 17:00 пожар удалось локализовать, а в 18:14 она была полностью ликвидирована.

В настоящее время выясняется причина возникновения пожара и убытки, нанесенные огнем.

 

Агентство Телевидения Новости

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