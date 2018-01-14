В Турции самолет едва не выкатился в море

Телеканал 61 SAAT TV опубликовал видео с самолетом, застрявшим на обрыве над Черным морем в Турции.

На записи видно, как специальная техника пытается вытащить самолет.

Об инциденте стало известно в ночь на 14 января. Самолет авиакомпании Pegasus Airlines, прибывший из Анкары, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыа эропорта города Трабзон на северо-востоке Турции. Взлетная полоса расположена у берега Черного моря, в которое едва не рухнул самолет.

На борту находились 162 человека. В результате происшествия никто не пострадал, все пассажиры были эвакуированы. Причины инцидента выясняются.





Агентство Телевидения Новости