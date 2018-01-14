Суд США разрешил уничтожить один вид сов ради сохранения другого

В Сан-Франциско суд поддержал решение службы охраны дикой природы уничтожить один вид сов, чтобы изучить его влияние на другой.

Об этом сообщает Assosiated Press.

Апелляционный суд девятого округа США признал, что эксперимент, который собирается провести Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США не противоречит федеральному закону, который защищает мигрирующих птиц.

Суд постановил, что закон не запрещает уничтожать один вид ради получения важной для науки информации о другом.

Судебные разбирательства начались после того, как общество по защите животных обвинили службу в намерении убить один вид сов, чтобы выяснить, как те влияют на другой вид, который под угрозой исчезновения.

Агентство Телевидения Новости