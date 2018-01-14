Буксировка авто на Полтавском Шляхе закончилась ДТП

Сегодня в 14-40 на улице Полтавский Шлях-155 столкнулись автомобили Renault Kangoo и Chevrolet Lanos.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в крайней правой полосе водитель автомобиля Volkswagen Jetta на троссе буксировал Renault. По предварительной информации, Chevrolet также двигался в крайней правой полосе.

Виновника ДТП на месте установить не удалось. Собранные на месте материалы направлены в отдел дознания УПП Харьковской области.

Агентство Телевидения Новости