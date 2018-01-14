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14.01.2018 19:05
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Буксировка авто на Полтавском Шляхе закончилась ДТП

Буксировка авто на Полтавском Шляхе закончилась ДТП

Сегодня в 14-40 на улице Полтавский Шлях-155 столкнулись автомобили Renault Kangoo и Chevrolet Lanos. 

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в крайней правой полосе водитель автомобиля  Volkswagen Jetta на троссе буксировал Renault. По предварительной информации, Chevrolet также двигался в крайней правой полосе. 

Виновника ДТП на месте установить не удалось. Собранные на месте материалы направлены в отдел дознания УПП Харьковской области. 

Агентство Телевидения Новости

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