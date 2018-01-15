Почти 1500 иностранцам запретили въезд в Украину из-за нелегального посещения Крыма

Только с начала года на границе остановили больше 30 человек, которые в разное время ездили в Крым нелегально, сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Одну из нарушителей, гражданку России, остановили 12 января в аэропорту «Киев». Она хотела попасть в Украину, прилетев из Минска, — приводят пример пограничники. — Во время пограничного контроля выяснилось, что женщина незаконно посещала Крым. Ей запретили въезд в Украину на три года и отправили обратным рейсом».

В 2017 году за нарушение «Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё» составили почти 2,3 тысячи админпротоколов. Около 1500 иностранцам запретили въезжать в Украину. Больше сотни из них — артисты и деятели культуры.

В погранслужбе также напоминают, что за нарушение правил въезда на территорию Крыма через закрытые пункты пропуска, в зависимости от обстоятельств, может грозить уголовная (по ст. 332-1*Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё Уголовного кодекса Украины) и административная (по ст. 204-1*Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины и ст. 204-2*Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё КУоАП) ответственность. Уголовная — до восьми лет тюрьмы, административная — до 5100 гривен штрафа или админареста на срок до 15 суток.

В мае в Украину не пустили российскую актрису Елену Яковлеву, которая должна была выступать на спектакле в Харькове. Ей запретили въезжать на территорию Украины в течение трёх лет.

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