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В ХОГА создали «медицинский совет реформ»

В ХОГА создали «медицинский совет реформ»Распоряжение о создании рабочей группы — «медицинского совета реформ» — глава Харьковской обладминистрации Юлия Светличная подписала 12 января. Документ опубликовали на сайте ХОГА.

«Совет» займется первоочередными шагами по развитию медицины в сельской местности, отмечается в распоряжении.

Возглавит группу замначальника Управления здравоохранения ХОГА Галина Сироштан. В «медицинский совет» также войдут главврач областной клинической больницы Богдан Федак, советник замглавы ХОГА Александр Галацан, главы нескольких райгосадминистраций и местных советов, представители медучреждений.

 

Законы о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания и о поддержке сельской медицины Верховная Рада приняла 19 октября. 28 декабря их подписал президент Украины Пётр Порошенко.

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