В Харькове задержали полицейских, которые наладили схему взяточничества на дорогах

Патрульные полицейские наладили схему системного вымогательства и получения от водителей неправомерной выгоды.

Об эьлм сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области

Установлено, что патрульные получали взятки от водителей за непривлечение к ответственности за возможные нарушения правил дорожного движения. Также установлены факты служебного подлога - полицейские незаконно выдавали гражданам, у которых небыло водительского удостоверения, поддельное временное разрешение на право управления транспортным средством.

В состав группы входили трое патрульных полицейских. Лейтенанты привлекли к пособничеству таксиста, который и находил водителей-"нарушителей".

Двух патрульных разоблачили "на горячем" ночью 15 января во время передачи им свыше 20 тыс. грн. Кроме того, задокументирован ряд фактов получения денег членами группы.

Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Еще одному патрульному сообщено о подозрении.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 368, ч. 1. ст. 366 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, служебный подлог). Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности водителя такси.

Следственно-оперативные действия продолжаются. Устанавливаются все обстоятельства дела.





Агентство Телевидения Новости