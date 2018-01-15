Фанаты Гарри Потера сняли 50-минутный фильм о жизни Волдеморта - видео

Студия Tryangle сняла 50-минутный спин-офф о главном злодее серии книг о Гарри Поттере Волдеморте.

Действия фильма происходят после того, как Том Редл (в последствии Лорд Волдеморт) закончил школу магии Хогвартс. По сюжету главная героиня Гриша МакЛаген, наследница Годрика Гриффиндора, расследует убийство богатой волшебницы Хепзибы Смит и пропажу чаши Пенелопы Пуффендуй и медальона Салазара Слизерина. Главным подозреваемым оказывается Редл.

Съемки фильма начались в 2016 году. Деньги на него собрали фанаты с помощью краудфандинговой платформы Kickstarter. Также студия Tryangle сумела договориться о съемке с компанией Warner Brothers, владеющей правами на экранизацию фильмов о вселенной Гарри Поттера.





Агентство Телевидения Новости