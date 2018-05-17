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В Харькове проверяют информацию о заминировании четырех бизнес-центров

В Харькове проверяют информацию о заминировании четырех бизнес-центров

17 мая около 9.30 в полицию поступила информация о  взрывчатке, заложенной в помещениях бизнес-центров на улице Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Правоохранители осматривают помещения.

Информация внесена в журнал единого учета правонарушений.

Проверка продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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