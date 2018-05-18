Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 17

Боевики ночью обстреляли Троицкое из артиллерии, погибли мирные жители

Боевики ночью обстреляли Троицкое из артиллерии, погибли мирные жители

На Донбассе террористы обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Троицкого, в результате чего погибли мирные жители.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены.

На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.

Как сообщает пресс-центр ООС, российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали отпор оккупантам.

По данным разведки, противнику нанесены потери: шесть оккупантов уничтожено и один ранен.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 