Боевики ночью обстреляли Троицкое из артиллерии, погибли мирные жители
На Донбассе террористы обстреляли из тяжелой артиллерии жилые кварталы Троицкого, в результате чего погибли мирные жители.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"Сегодня, 18 мая, около двух часов ночи оккупанты открыли огонь из 122-мм орудий по населенному пункту Троицкое. Зафиксировано 15 разрывов артиллерийских снарядов в жилых кварталах поселка", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, двое мирных жителей Троицкого погибли и двое ранены.
На место происшествия прибыли спасатели и бригада медицинской помощи.
Как сообщает пресс-центр ООС, российско-оккупационные войска 60 раз нарушили режим прекращения огня, из них 26 раз с применением орудий и минометов.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали отпор оккупантам.
По данным разведки, противнику нанесены потери: шесть оккупантов уничтожено и один ранен.