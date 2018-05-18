В Балаклейском районе мужчина дома хранил боеприпасы от АТО
В ходе операции «Оружие и взрывчатка» у 54-летнего жителя Вербовки Балаклейского района правоохранители обнаружили 30 патронов различного калибра к огнестрельному оружию и металлический предмет в виде шара.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Мужчина пояснил полицейским, что недавно вернулся из зоны проведения боевых действий на Донбассе.
Во время прохождения службы он собрал патроны и привез домой.
Цель хранения боеприпасов нарушитель закона объяснить не смог.
Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.