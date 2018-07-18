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В Харькове многодетная мать с ребенком на руках угрожала проверяющим выброситься из окна

В Харькове многодетная мать с ребенком на руках угрожала проверяющим выброситься из окна

В Харькове многодетная мать угрожала приехавшим к ней представителям социальной службы выброситься из окна с ребенком.

Об этом сообщил заместитель председателя Основянской райадминистрации Денис Дорожкин на своей странице в Facebook.

По его словам, служба по делам детей не могла попасть в квартиру, где живут супруги с 6-ю маленькими детьми, на протяжении года.

Всего у матери 8 детей. Двое взрослых детей живут  отдельно.

Как сообщил чиновник, каждый раз при появлении проверяющих родители не открывали железную дверь, а детей передавали через окно , на другую сторону дома , своим таким же неблагополучным товарищам, и они убегали.

В этот раз проверяющие застали троих малышей запертых в квартире без присмотра.

По словам Дениса Дорожкина, в квартире были ненадлежащие условия для проживания детей – беспорядок и грязь, коммуникации отключены, кроме холодной воды, но ей не пользуются.

На место вызвали  вызвали патрульных.

Вернувшиеся отец и мать  детей службе отдавать наотрез отказались.

«Отец сбежал, а мать залезла через окно и выскочила в подъезд, держа одной рукой годовалую дочь, грязную, в неделями(!) не сменянном памперсе , а другой -из газового баллончика облила нас и патрульных в подъезде…потом поднявшись на три этажа выше, разбила окно, осколки посыпались нам на головы , начала кричать, что выпрыгнет вместе с дочкой и сыном…» - рассказал чиновник.

Правоохранителям удалось ее скрутить и обезвредить, сообщил Дорожкин и добавил, что двоих детей сразу же отвезли в больницу. Двое старших детей уже определены в интернат ранее.

Агентство Телевидения Новости

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