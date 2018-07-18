«Харьковская трагедия». В суде по делу о смертельном ДТП на Сумской заслушали эксперта-автотехника

Эксперт из института судебных экспертиз, который был участником комплексной экспертизы, Валерий Ольхов, считает, что ужасного ДТП, которое унесло жизни шести человек, а еще шестерых уложило на больничные койки, избежать было невозможно.

Ведь и водитель Лексуса -Елена Зайцева, и водитель «Туарега» - Геннадий Дронов, грубо нарушили правила дорожного движения. Геннадий Дронов - не остановился на линии светофора и начал движение на мигающий желтый сигнал. «Зеленый» зажегся, когда обвиняемый уже выехал на перекресток. Водитель Lexus Елена Зайцева также не стала тормозить и двигалась на «красный».

При этом эксперт заявил, что по видео не может установить скорость автомобилей. На вопрос судьи - можно ли было четко сказать, с какой скоростью двигался автомобиль «Лексус», эксперт отметил, что он руководствовался только словами свидетелей и участников ДТП

Валерий Ольхов, эксперт-автотехник

Суддя питає експерта: - І там ви враховували , розрахунки проводили, виходячі з пояснень двух водіїв та двох свідків. - Так .А там водіїї казали, що починаючи з 75 кілометрів на годину , потом 90 , 100 і 120. Так, водій Зайцева вказала 70-80 км на годину - швидкість лексуса, водій Дронов- 100-120 километрів на годину, водій Ковальова – вказала 65-75 км на годину, ой це була свідок, і свідок Рафікова сказала - більше 60-ти.

Валерий Ольхов резюмировал, что опасность для себя и окружающих водители создали самостоятельно, предупредить аварию в тот момент уже было невозможно:

Валерий Ольхов, эксперт-автотехник

Як дії водія Лексус знаходились в причино-наслідковому зв”язку з дтп, так і дії водія автомобіля –Дронова. Тобто це було розраховано виходячи зі швидкості, як і сказали свідки, вплоть до 125 кілометрів на годину, після чого був зроблений висновок, незалежно від того, з якою швидкістю він рухався, в діях водія автомобіля Дронова і в діях водія автомобіля Лексус маються невідповідності, які знаходяться в прчинному зв»язку

Защита Дронова считает показания эксперта непрозрачными, а досудебное расследование - необъективным

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Під час досудового розслідування жодного разу не було досліджено в комплексі відеозаписи , тобто яким чином говорити про об»єктивність цих досліджень, якщо окремо дослідити документи та відеозаписи, і майже у всіх експертизах відповідь одна- встановити нам нічого не вдалося. Нам експерт пояснив, що все залежало не від нього, а від питань слідчого. Експерт не зміг пояснити, що саме він досліджував

А вот прокуратра наоборот сегодняшним заседанием вполне удовлетворена.

Валерий Бухан, прокурор отдела прокуратуры Хар. обл

Експерт підтвердив ті висновки, які він надаві, які покладені фактично в обвинувальний акт, тому ми задоволені цим допитом

Других экспертов институт Бокариуса обещают допросить на следующем заседании, которое назначили на 24 июля

Агентство Телевидения Новости