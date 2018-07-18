Искусанные клещами и домашними животными. Какое количество харьковчан заразилось инфекционными заболеваниями от укусов животных в текущем году?

897 укушенных клещами с начала текущего года. Такую статистику озвучил заведующий Харьковского городского филиала Лабораторного центра Владимир Чегодайкин, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. По словам Чегодайкина, у харьковчан, которых покусали клещи, по результатам исследований заболеваний клещевым боррелиозом пока не обнаружено, потому что болезнь может проявляться не сразу.

Титр: Владимир Чегодайкин, зав. Харьковского городского филиала лабцентра

Существует проблема с Лайм-Боррелиозом, это заболевание, которое передаётся через укусы клещей, у нас в этом году рост идёт заболевания на три с половиной раза в процентах, выше уровня с заболевания с прошлого года, было 12 случаев, в этом году у нас уже поставлено 37 случаев диагнозов. И проводится у нас энтомологический мониторинг, за первое полугодие у нас численность иксодовых клещей снизилась с 0,6 экземпляра на квадратный километр, есть такой специальный показатель, до 0,4 в текущем году , и из собраных 91 иксодового клеща у нас возбудитель за первые полгода не выделялся пока ни в одном.

А вот за иммунизацией против бешенства, по данным Чегодайкина, обратились 990 жителей города Харькова, что на 42% больше чем в прошлом году.

Титр: Владимир Чегодайкин, зав. Харьковского городского филиала лабцентра

Пострадало за полгода от укусов беспризорными животными 339 человек, за 6 месяцев 2017 года - 224. Случаев лабораторно подтвержденного бешенства животных на территории у нас в этом году, как и в прошлом не зарегистрировано.

А вот харьковчанам прошлый, 2017-й, запомнился как раз вспышками карантина в разных районах города через проявление бешенства преимущественно у котов. Так в марте 17-го года в Новобаварском районе житель частного сектора заметил странное поведение своего кота, поэтому отвез четвероногого в "Центр обращения с животными". Кот умер до утра, а экспертиза показала - он был болен бешенством. Аналогичная ситуация произошла спустя полгода, но уже в Основянском районе: хозяева другого животного тоже заметили необычное поведение своей кошки, но тогда пушистая успела покусать и поцарапать своих владельцев, чем подвергла хозяев опасности заражения.

Галина Сироштан, и.о. нач. управления здравоохранения ХОГА, 15 августа 2017

Було видано 3 комплекти вакцини і імунглобуліну проти бешенства. І вона була направлена в міську клінічну лікарню №2 для проведення профілактичних заходів проти бешенства. Окрім цього, було з'ясовано, що в сімї були ще два контакти, дві контактні особи - це дитина 11 року народження і жінка 95 року народження.»

Что касается вакцины против бешенства, то на сегодня в областном лабораторном центре в наличии 126 комплектов препарата "Индираб".





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