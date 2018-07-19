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Где в Харькове сегодня нет воды

Где в Харькове сегодня нет воды

Сегодня, 19 июля, в связи с ремонтными работами на водопроводных сетях в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщает КП «Харьковводоканал».

По состоянию на 7:00 воду отключили по следующим адресам:

 Киевский район: ул. Николая Манойла (Александра Ульянова) (ч/с), ул. Раевской (Елены Стасовой) (ч/с) до 20:00 19.07.18 г.

Московский район: ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 40-а (п. №3, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 59-г (п. №2), ул. Валентиновская (Блюхера), 46 (п. №9) до 17:00 19.07.18 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-б (п. №2, стояк) до 20:00 19.07.18 г.; ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Г, спаренный стояк) до 20:00 20.07.18 г.; Салтовское шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00 19.07.18 г.

Немышлянский район:ул. Немышлянская (ч/с), ул. Танковая (ч/с), ул. Тракторная (ч/с), ул. Хэмзовская (ч/с), ул. Возрождения (ч/с), ул. Трансформаторная (ч/с), пер. Возрождения (ч/с), ул. Водопроводная (ч/с), ул. Нижняя (ч/с), ул. Яблоневая (ч/с) до 09:00 19.07.18 г.

Новобаварский район: пр. Любови Малой (Постышева), 2/1 (п. №3) до 20:00 19.07.18 г.

Основянский район: ул. Кутаисская (Октябрьская) (ч/с), ул. Камышовая (Шаумяна) (ч/с) до 12:30 19.07.18 г.; ул. Кооперативная, 5 до 20:00 19.07.18 г.

Слободской район: пер. Зерновой, 1-а (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 20 (п. №3, стояк) до 20:00 19.07.18 г.; ул. Ковтуна, 17 (п. №5) до 20:00 20.07.18 г.

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 188 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 19.07.18 г.

Шевченковский район: ул. Клочковская, 327, 327-а, 329, 329а, 331-а, ул. Музыкальная (ч/с), ул. Музыкальная, 2, 4, 8, ул. 23 Августа, 77 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 19.07.18 г.

 

Агентство Телевидения Новости

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