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На Харьковщине нашли стокилограммовую фугасную авиабомбу
18 июля пиротехники спасательной службы разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны, которые обнаружили в Харьковском, Нововодолажском и Змиевском районах области, а также в Основянском и Холодногорском районах Харькова.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего специалисты разминировали 6 взрывоопасных предметов, из которых 1 авиабомба ФАБ-100, 4 артснаряда разного калибра и 1 минометную мину.
Найденные боеприпасы специалисты подорвали на специальных взрывных площадках.
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