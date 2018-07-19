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На Харьковщине нашли стокилограммовую фугасную авиабомбу

На Харьковщине нашли стокилограммовую фугасную авиабомбу

18 июля пиротехники спасательной службы  разминировали и обезвредили боеприпасы времен Второй мировой войны, которые обнаружили в Харьковском, Нововодолажском и Змиевском районах области, а также в Основянском и Холодногорском районах Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты разминировали 6 взрывоопасных предметов, из которых 1 авиабомба ФАБ-100, 4 артснаряда разного калибра и 1 минометную мину.

Найденные боеприпасы специалисты подорвали на специальных взрывных площадках.

 

Агентство Телевидения Новости

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