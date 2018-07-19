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В Основянском районе на улице ограбили мужчину

В Основянском районе на улице ограбили мужчину

В полицию обратился 51-летний мужчина и сообщил, что поздно вечером к нему подошел незнакомец и начал его бить, а когда потерпевший упал, злоумышленник забрал его мобильный телефон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Своими действиями злоумышленник нанес потерпевшему ущерб на сумму 640 гривен.

Полицейские задержали 33-летнего злоумышленника, который обоснованно подозревается в содеянном.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

 

Агентство Телевидения Новости

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