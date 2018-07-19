Ведущий украинский прыгун в высоту харьковчанин Богдан Бондаренко объявил, что пропустит весь год

Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро один из ведущих в мире прыгунов в высоту харьковчанин Богдан Бондаренко не примет в предстоящем летнем сезоне участия ни в одних соревнованиях.

Бондаренко, приехав на чемпионат Украины по легкой атлетике в Луцк в качестве почетного гостя созвал пресс-конференцию, на которой сделал такое заявление:

Из-за травмы колена, которая начала беспокоить еще в прошлом году, пришлось делать операцию, которая не должна была выбить на долгий период времени. Но в итоге реабилитация затянулась и не было сделано того объема работы, который необходим для показания высоких результатов. Поэтому, посоветовавшись с докторами и тренером, было принято решение пропустить этот сезон, ради больших целей, ради подготовки к чемпионату мира в Дохе в следующем году. Он будет проходить в нестандартные строки – в октябре месяце, и на нем можно будет показать высокие результаты, если правильно подготовиться. Ну и основная цель – это Олимпийские игры-2020 в Токио. Мечта о золотой награде осталась.

Агентство Телевидения Новости