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На улице Новгородской на два дня запретят движение транспорта

На улице Новгородской на два дня запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Новгородской, на участке от ул. Клочковской до дома №3, с 8:00 до 21:00 21 июля будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Также движение будет закрыто с 8:00 до 21:00 23 июля на участке от дома №3 по ул. Новгородской до пр. Науки.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением капитального ремонта ул. Новгородской.

На время работ закрытый участок транспорт будет объезжать по прилегающим улицам: ул. Отакара Яроша и ул. Космической. При этом беспрепятственный проезд спецавтомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен. 

Также с 8:00 до 21:00 21 и 23 июля автобус №282э будет курсировать по измененному маршруту: ул. Новгородская - пр. Науки - ул. Отакара Яроша - ул. Клочковская и далее по маршруту.

 

Агентство Телевидения Новости

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