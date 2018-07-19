В Харьковском зоопарке отметили юбилей слонихи Тенди

На день рождения Тенди обычно устраивали праздник с играми и конкурсами для посетителей, однако в этом году из-за реконструкции пришлось отмечать «в узком кругу», рассказали в пресс-службе Харьковского зоопарка.

В вольере на земле выложили надпись «Тенди 20» и цветочное сердце с угощениями: арбузом, дыней, бананами, свеклой, морковью и яблоками. Когда слониха вышла на утреннюю прогулку, сотрудники зоопарка хором поздравили её, прокричав: «С днем рождения, Тенди!»

«Аккуратно и грациозно именинница переступила через праздничную надпись и принялась за угощение. Первыми в ход пошли бананы, далее — свекла, морковь и яблоки. На десерт Тенди оставила арбуз и дыню, съев всё до последнего кусочка. Так что праздник удался!» — говорят в пресс-службе.

Тенди родилась в Одесском зоопарке 19 июля 1998 года. Два года спустя её привезли в Харьков. Слоненок был полтора метра ростом и весил 770 килограммов — свободно ходил по транспортному контейнеру. Сотрудники вспоминают, что Тенди была игривой, но первое время часто пугалась и пыталась прятаться за людей, которые ухаживали за ней.

Сейчас Тенди подросла до 2,2 метра и весит около трёх тонн. В зоопарке говорят, что она стала более спокойной, вальяжной, хотя может и играться, и капризничать. Любимое развлечение слонихи — купание из шланга. Из продуктов она предпочитает бананы и свеклу.

Тенди — восьмой по счёту слон в Харьковском зоопарке. Девятым стал Аун, которого привезли ей в пару. Потомства у них пока нет, хотя одно время смотрители надеялись, что Тенди беременна.

Харьковский зоопарк в 2016 году закрыли на реконструкцию. Его собираются благоустроить и разделить на зоны, где будут обитать животные одного климатического пояса.

В январе Харьковский горсовет опубликовал видеоролик, в котором с помощью компьютерной графики показано, как будет выглядеть харьковский зоопарк после реконструкции.

Общая предварительная стоимость реконструкции — около 1 миллиарда 878 миллионов гривен. В июле городской голова Геннадий Кернес заявил, что Кабинет министров «ещё не согласовал цифру, которую подали для окончания строительства». Если расчёты согласуют, обновлённый зоопарк планируют открыть к 2020 году.

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