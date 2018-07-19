Дело о смерти 3-летнего малыша: суд не вернул экс-главу соцслужбы на работу

По делу замученного до смерти трехлетнего мальчика суд продолжается не только над его родителями. Сообщение о подозрении получила и руководитель Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи Новобаварского района. Ее подозревают в служебной халатности, ведь дядя погибшего Максимки неоднократно обращался в социальные службы с жалобами на родителей, но они бездействовали. Халатность привела к долговременным пыткам над ребенком, который больше месяца в постели лежал голодным, со сломанной ногой и ребрами, после чего умер.

Прокуратура Харьковской области добилась освобождения руководительницы службы Елены Тарков с должности. Однако сегодня она подала заявление в апелляционный суд, чтобы обжаловать решение суда первой инстанции. И сама на заседание не явилась, якобы находится на стационарном лечении в больнице. Ее адвокат утверждает, что его подзащитная не должна, и в материалах дела ни были изучены все обстоятельства.

Андрей Костаной, адвокат Е. Тарковой

Мы считаем, что вина не доказана органами досудебного расследования. Следствием не изучены все нормативно-правовые акты, которыми руководствуется центр социальных служб семьи Новобоварского района Харькова. По нашему мнению, подозрение надумано – нашу невиновность мы будем доказывать в суде.

Адвокат обвиняемой уверяет: социальные службы сделали все, что могли сделать в рамках своих полномочий.

Андрей Костаной, адвокат Е. Тарковой

Работники центра социальных служб Новобоварского района города Харькова в полном объеме отработали гражданина Неманихина. Выходили по месту, указанному в заявлении Неманихиным. Это подтверждается тем фактом, что материалы уголовного дела содержат уведомления от центра матери погибшего ребенка о необходимости явиться в центр.

Прокуратура зато убеждена, что руководительницу нельзя возвращать на рабочее место по нескольким причинам. Во-первых, она может влиять на ход следствия, а во-вторых, ее небрежность может привести к повторению подобных трагедий.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области

У нас немає жодних підстав говорити зараз про те, що людина протягом досудового розслідування, судового розслідування розгляду кримінального провадження не вчинить ще якийсь злочин в сфері своїх службових повноважень. Адже, вже зараз у нас є підозра людини за статею «службова недбалість». Крім того, свідки по справі є підлеглими цієї особи, тому ми не можемо жодним чином виключити тиск на на свідків.

Апелляционный суд Харькова принял решение не удовлетворять жалобу экс-руководительницы Центра социальных служб для детей, семьи и молодежи Новобаварского района и не допускать ее к выполнению должностных обязанностей.

Суд над родителями погибшего мальчика по этому делу продолжается до сих пор. 26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, а 31-летнему отцу - пытка, умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть.





Агентство Телевидения Новости