В Харькове открыли памятник Людмиле Гурченко

Памятник установили в сквере на улице Тринклера, неподалёку от гостиницы «Харьков», где любила останавливаться Людмила Гурченко, рассказали в пресс-службе Харьковского горсовета.

Высота композиции — больше 7,5 метра. В нижней части — фигуры 15 персонажей фильмов с участием артистки (включая «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Карнавальная ночь», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Рецепт её молодости»), а над ними — скульптура самой Гурченко.

Автор памятника — харьковский скульптор Катиб Мамедов, создатель бронзовых изваяний персонажей «12 стульев», Эллочки Людоедки и Кисы Воробьянинова. Свой проект монумента Гурченко он демонстрировал в декабре 2017 года. Всего же, по его словам, на создание композиции ушло около двух лет. Мамедов пересматривал фильмы, изучал фотографии, встречался с другом артистки Асланом Ахмадовым.

«После фильма «Карнавальная ночь» она покорила весь Советский Союз. Все были в неё влюблены, в том числе и я. Она менялась. Допустим, в «Рецепте её молодости» столько грации, тайны, загадки, а в «Любимой женщине механика Гаврилова» она близка каждой, кто ждет своего счастья», — говорит скульптор.

На открытие приехал супруг Людмилы Гурченко режиссер Сергей Сенин, а также её одноклассники и друзья.

«Мы с Люсей ездили в Харьков на машине. Пять лет я не был здесь, — вспоминает Сенин. — Поездка была волнительной, но как только я сюда приехал, стало легко. Любимая Люсина гостиница, где мы всегда останавливались, этот сквер, где мы тайком гуляли с собаками. Когда я увидел эти очертания, понял, как это все совпадает…»

Одноклассницы актрисы принесли на открытие старые фотографии. Своими воспоминаниями подлилась Элла Варшавская, концертмейстер и преподаватель, которая ходила с Людмилой Гурченко в один детский сад, а после — в один класс музыкальной школы.

«Она была всегда фейерверком, очень активная, ритмичная, как человек замечательная. Воспитательница отворачивалась на секунду, и Люся исчезала, и тогда воспитательница бегала по группам и спрашивала: «Не у вас ли моя музкомедия?» Так она ее называла», — рассказала Элла Варшавская.

Людмила Гурченко родилась в Харькове 12 ноября 1935 года. В 1943 году пошла в школу №6 (сейчас это Мариинская гимназия на улице Рымарской). Школа находилась во дворе дома, где она тогда жила. Осенью 1944-го Гурченко поступила в музыкальную школу имени Бетховена. Окончив её, в 1953 году уехала в Москву, где поступила во ВГИК.

Идея установить памятник Людмиле Гурченко появилась больше 10 лет назад. В 2006 году свой проект презентовал другой харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов. Однако городские власти так и не смогли определиться с местом для монумента. В итоге скульптура пылилась в мастерской, и Гурченко в открытом письме к харьковчанам попросила не ставить ей никаких памятников «ни при жизни, ни после».

Один из последних визитов актрисы в Харьков выпал на День независимости Украины 2010 года. На сцене на площади Свободы Гурченко исполнила несколько песен.

В октябре 2010-го артистка снова посетила Харьков для съёмок в документальном фильме. Тогда в сопровождении экс-мэра Харькова Михаила Пилипчука она впервые побывала в харьковском метро.

После смерти Гурченко на фасаде Мариинской гимназии (харьковской гимназии №6 на улице Рымарской) установили мемориальную доску.

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