Где сегодня в Харькове нет воды

Сегодня, 20 июля, в ряде домов Харькова в связи с ремонтом на водопроводных сетях временно прекращено водоснабжение.

Об этом сообщили в КП «Харьковводоканал».

По их информации, воду отключили по следующим адресам:

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 24 (п. №1, стояк), до 20:00.

Киевский район: ул. Академика Проскуры, 9-г (п. №4, спаренный стояк) до 17:00; ул. Николая Манойло, ул. Раевской, ул. Каринской, ул. Астрономической, 35-д, ул. Короленко, 12, 14, 16-а, в пер. Слесарном, 10 до 20:00.

Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 61-а (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №Г, спаренный стояк), 48-д (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 158 (стояк), 116 (п. №1, стояк), Салтовском шоссе, 155/93 (п. №5, стояк) до 20:00.

Немышлянский район: ул. Харьковских Дивизий, 19 (п. №1, стояк)до 20:00.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 181 (п. №1, стояк) до 20:00.

Слободской район: пер. Зерновой, 1-а (п. №2, стояк), ул. Танкопия, 8-б (п. №2, стояк), 20 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 45-а (п. №1, стояк) до 20:00.

Холодногорский район: ул. Холодногорская, 8 (п. №3) до 20:00.

Шевченковский район: ул. Буковой, 20-а, пр. Победы, 79 (п. №2, стояк), на ул. Клочковской, 61/63, 331-а, в пер. Рогатинский, 4, 5, 17, 19, ул. Тургеневская, ул. Кутова, в пер. Криничном, 8, проезде Рогатинском, на ул. Дорошенковской, въезде 1-м Дорошенковском, въезде 2-м Дорошенковском, в пер. 1-м Дорошенковском, пер. 2-м Дорошенковском - до 20:00.

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