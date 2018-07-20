Харьковские бизнес-, фитнес-центры и магазины продолжают терроризировать "лжеминеры"

В течение суток 19 июля дежурной смене спасателей поступали анонимные электронные сообщения о закладке взрывных устройств.

Об этом сообщается в оперативной сводке ХОГА.

В сообщениях шла речь о якобы заложенной взрывчатке по адресам:

- Киевский район, ул. Академика Проскуры, 1, бизнес-центр «TelesensVentures» - 6 раз, а также ночью 20 июля - 1 раз;

- Киевский район, ул. Алчевских, 31, бизнес центр «Авалон»; ул. Свободы, 7/9, бизнес-центр «Parallel'50»;

- Основянский район, ул. Б. Хмельницкого, 24, бизнес-центр «Протон»;

- Немышлянский район, пр. Московский, 142, бизнес-центр «City Hall» - 6 раз.

- Московский район, ул. Гвардейцев Широнинцев, 15/46, интернет-магазин компьютерной техники «Сервер»;

- Слободской район, ул. Московский, 94, интернет-магазин «S-Tell»;

- Шевченковский район, проспект Победы, 58а, интернет-магазин «S-Tell»;

- Слободской район, Гимназическая набережная, 12 торгово-сервисный центр «АВС»;

- Московский район, ул. Героев труда, 20/321, магазин компьютеров «ХЕЛП» - 8 раз.

- Шевченковский район, ул. Сумская 85, фитнес-клуб «Тетра»;

- Слободской район, пр-кт Московский, 86А, фитнес-клуб «Стимул»;

- Шевченковский район, ул. О. Яроша, 14 фитнес-клуб «Унифект»;

- Индустриальный район, пр-кт Александров-ский, 114, фитнес-клуб «Форма-Т» - 7 раз, а также ночью 20 июля - 1 раз;

На места расположения объектов выезжали следственно - оперативные группы, работники кинологической службы и взрывотехники.

Во время проверки из зданий были эвакуированы посетители и персонал, обследованы помещения и территория.

Взрывчатки и взрывных устройств проверяющие не обнаружили.

Агентство Телевидения Новости