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Определились соперники харьковских клубов "Кобра" и "Металлист 1925" по второму предварительному раунду Кубка Украины

Определились соперники харьковских клубов Кобра и Металлист 1925 по второму предварительному раунду Кубка Украины

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Кубка Украины. На этой стадии Харьков представляют два новичка первой лиги "Кобра" и "Металлист 1925"

"Металлист 1925" сыграет дома против киевской команды "Оболонь-Бровар", "Кобра" - в гостях против футбольного клуба "Сумы".

Базовый день кубковых матчей второго квалификационного раунда - 22 августа. Победитель в каждой паре определится по итогам одного матча.

Агентство Телевидения Новости

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