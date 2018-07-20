Определились соперники харьковских клубов "Кобра" и "Металлист 1925" по второму предварительному раунду Кубка Украины

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Кубка Украины. На этой стадии Харьков представляют два новичка первой лиги "Кобра" и "Металлист 1925"

"Металлист 1925" сыграет дома против киевской команды "Оболонь-Бровар", "Кобра" - в гостях против футбольного клуба "Сумы".

Базовый день кубковых матчей второго квалификационного раунда - 22 августа. Победитель в каждой паре определится по итогам одного матча.

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