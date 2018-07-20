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Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погодных условий

Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погодных условий

Спасатели предупреждают жителей Харькова и области об ухудшении погодных условий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По данным УкрГидрометцентра, к концу суток 20 июля в Харьковской области местами шквальный ветер 15-20 м / с.

Также пройдет сильный дождь и ожидается град.

Аналогичная погода ожидается в большинстве областей: Киевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.

 

Агентство Телевидения Новости

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