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Жителей Харьковщины предупредили об ухудшении погодных условий
Спасатели предупреждают жителей Харькова и области об ухудшении погодных условий.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По данным УкрГидрометцентра, к концу суток 20 июля в Харьковской области местами шквальный ветер 15-20 м / с.
Также пройдет сильный дождь и ожидается град.
Аналогичная погода ожидается в большинстве областей: Киевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях.
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