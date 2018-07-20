В Харькове перекрыли канал переправки нелегалов через границу (видео)

С марта 2018 правоохранители расследовали уголовное производство по организации незаконного пересечения государственной границы Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что группа злоумышленников в составе более четырех человек организовали на территории Харьковской и Луганской областей канал незаконного пересечения государственной границы Украины.

Основными фигурантами, которых злоумышленники перемещали через государственную границу Украины, были граждане Вьетнама, Сомали и Бангладеш.

Следствие задокументовало несколько фактов незаконного пересечения государственной границы Украины. Всех нелегалов задержали.

18 июля в ходе проведения совместной операции 42-летний организатора группы злоумышленников задержали в Харькове.

Мужчина пытался переправить через границу девять нелегалов.

Работники Главного управления государственной миграционной службы Украины в Харьковской области оформили материалы на принудительное выдворение четырех групп иностранцев и поместили последних в пункт временного содержания иностранцев.

- В течение последних четырех месяцев представителями оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины в более 10 случаях были задержаны 49 нелегальных мигрантов. В большинстве это были выходцы из Вьетнама и Бангладеш, - рассказала пресс-секретарь Восточного регионального управления ГПС Украины Оксана Иванец. - Задержание продолжались по всей территории Украины - в Киеве, Одессе, Харьковской и Луганской областях.

Также группы нелегальных мигрантов задержаны непосредственно на линии государственной границы Украины.

Украину мигранты использовали как транзитную территорию для попадания в страны Европы с целью трудоустройства.

Сейчас 42-летнему гражданину Таджикистана сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Задержанный находится под стражей.

Правоохранители устанавливают его сообщников.





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