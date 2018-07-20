Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:20
Просмотров: 65

В харьковском метро на рельсах сгорел зонт

В харьковском метро на рельсах сгорел зонт

Сегодня в харьковском метро на одной из станций женщина уронила на рельсы зонт.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Минут 15 назад на станции “Завод им. Малышева» женщина уронила зонт на контактный рельс. Произошла короткая, но яркая вспышка, в которой этот зонт и сгорел.

На короткое время движение было остановлено. За пару минут были проверены состояния путей и вытащены наверх обугленные останки зонта», - сообщил Юрий Сидоренко.

Также он сообщил, что рельсы остались в порядке, а задержка в движении поездов составила две минуты, и подчеркнул, что харьковский метрополитен просит пассажиров быть акккуратными в метро и следить за своими вещами.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 