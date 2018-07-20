В харьковском метро на рельсах сгорел зонт

Сегодня в харьковском метро на одной из станций женщина уронила на рельсы зонт.

Об этом сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

«Минут 15 назад на станции “Завод им. Малышева» женщина уронила зонт на контактный рельс. Произошла короткая, но яркая вспышка, в которой этот зонт и сгорел.

На короткое время движение было остановлено. За пару минут были проверены состояния путей и вытащены наверх обугленные останки зонта», - сообщил Юрий Сидоренко.

Также он сообщил, что рельсы остались в порядке, а задержка в движении поездов составила две минуты, и подчеркнул, что харьковский метрополитен просит пассажиров быть акккуратными в метро и следить за своими вещами.

Агентство Телевидения Новости